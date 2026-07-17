Edirne'nin Keşan ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için yıkılan özel mülk bir bina alanı, bölgedeki otopark sıkıntısı nedeniyle sürücülerce açık otoparka dönüştürüldü. Vatandaşlar ise artan araç sayısı karşısında kalıcı çözümler bekliyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Keşan'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan binanın ardından boş kalan alan, vatandaşlar tarafından adeta açık otoparka dönüştürüldü.

İlçede uzun süredir yaşanan otopark sıkıntısı nedeniyle sürücüler, kullanılmayan boş alanları araçlarını park etmek için değerlendirmeye başladı. Keşan'da son dönemde depreme dayanıksız binaların yıkılmasıyla bazı alanlar geçici olarak boş kalmıştı.

Söz konusu arsanın Keşan Belediyesi'ne ait olmadığı, özel mülkiyette bulunduğu öğrenilirken, arazi sahibinin ise yeni bir inşaat başlayıncaya kadar alanın otopark olarak kullanılmasına sessiz kaldığı belirtildi.

Çevrede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, boş alanın otopark olarak kullanılmasının bölgedeki park sorununu bir nebze olsun hafiflettiğini ifade ederken, bu durumun ne kadar süreceğini ise merak ediyor. Yeni inşaat çalışmalarının başlamasıyla birlikte alanın yeniden kapanacak olması, bölgedeki otopark ihtiyacını tekrar gündeme taşıyacak.

Keşan'da artan araç sayısı nedeniyle otopark sorunu her geçen gün daha fazla hissedilirken, vatandaşlar kalıcı çözümler üretilmesini bekliyor.