Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anne Şehir'de Yaz Akşamları' etkinlikleri, KO-MEK Müzik Orkestrası'nın sahne aldığı Halay Gecesi ile başladı. Anne Şehir Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan vatandaş, müzik eşliğinde keyifli bir yaz akşamı geçirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Anne ve babaları yoğun iş temposunun stresinden uzaklaştırarak onlara nefes aldıran, çocukları ise aradıkları eğlenceyle buluşturan etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen programlarda, ailenin her bireyi için özenle hazırlanan içerikler yer alıyor. Sosyal bağların güçlendiği, ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirme imkânı bulduğu etkinliklerde; müzikten eğlenceye, çocuk oyun alanlarından çeşitli ikramlara kadar birçok detay düşünülüyor. Hem dinlenmek hem de keyifli anılar biriktirmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen bu etkinlikler, yaz akşamlarına renk katmaya devam ediyor.

YAZ AKŞAMLARI ANNE ŞEHİR'LE ŞENLENİYOR

Anne Şehir Yaşam Merkezi'nin eşsiz manzarasında düzenlenen etkinlikte aileler, günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşarak keyifli bir yaz akşamı geçirdi. KO-MEK Müzik Orkestrası'nın seslendirdiği eserlerle vatandaşlar halaylar çekip müziğe eşlik ederken, aile bireyleri birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Samimi ve sıcak atmosferin hâkim olduğu etkinlik, sosyal bağların güçlenmesine katkı sunarken ailelere de unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sundu.

Etkinlik alanına aileleriyle gelen çocuklar ise kendileri için hazırlanan güvenli çocuk alanında doyasıya eğlendi. Bubble Şov gösterisiyle renklenen akşamda çocuklar köpük baloncukların peşinde koşarken unutulmaz anlar yaşadı. Büyükşehir belediyesi, etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar da sundu.

YAZ AKŞAMLARI MÜZİKLE DEVAM EDECEK

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği 'Anne Şehir'de Yaz Akşamları' etkinlikleri, yaz boyunca farklı müzik temalarıyla devam edecek. KO-MEK Müzik Orkestrası'nın sahne alacağı program kapsamında 18 Temmuz Cumartesi günü Pop Gecesi, 25 Temmuz Cumartesi günü Türk Halk Müziği Gecesi ve 31 Temmuz Cuma günü Pop-Anadolu Rock Gecesi düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını müzik ve eğlenceyle buluşturan etkinliklere tüm vatandaşları davet ediyor.