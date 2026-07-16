Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kekova Yarımadası'nda Demre Çevreli Mahallesi ile Kaş Sahilkılınçlı Mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla sorumluluk alanındaki grup bağlantı yollarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, Antalya'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan önemli turizm noktalarından birisi olan ve her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Kekova Yarımadası'nda sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Yarımada da bulunan Demre ilçesi Çevreli Mahallesi ile Kaş ilçesi Sahilkılınçlı Mahalleleri arasındaki 7.7 kilometrelik grup bağlantı yoluna sıcak asfalt dökülüyor.

İlk etapta yolun 3.3 kilometrelik bölümünü asfaltlayan ekipler, çalışmalara devam ediyor. Bölge halkı yanı sıra özellikle turizm sezonunda yoğun olarak kullanılan bu yolda yapılan iyileştirmelerden mahalle halkı büyük bir memnuniyet duyuyor.