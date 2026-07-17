Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun dijital platformlardaki hesaplarına yönelik erişim engeli kararlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce sosyal medya hesapları hakkında alınan kararların ardından, bu kez İmamoğlu'nun resmi YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adına kullanılan sosyal medya hesabı için de erişim engeli kararı uygulamaya konuldu.

Türkiye, muhalif siyasi aktörlerin dijital alandaki temsiline yönelik yeni bir yargı kararıyla sarsıldı. Ekrem İmamoğlu’nun resmi YouTube kanalı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin (CAO) sosyal medya platformu X’teki resmi hesabına erişim engeli getirildi.

Siyasi tartışmalar yeniden alevlendi

Kararın ardından siyaset dünyasında farklı değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Muhalefet temsilcileri, erişim engeli uygulamalarının ifade özgürlüğü ve demokratik siyasi faaliyetler açısından değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, kararın hukuki dayanaklarla alındığını belirten görüşler de kamuoyuna yansıdı.

Uzmanlar ise dijital platformların günümüzde siyasi iletişimin en önemli araçlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek, bu tür kararların yalnızca hukuki değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal etkiler de doğurduğunu ifade ediyor.

Dijital siyaset dönemi

Son yıllarda seçim kampanyaları, siyasi açıklamalar ve kamuoyu iletişiminin önemli bölümü sosyal medya platformları üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle siyasetçilerin dijital hesaplarına yönelik alınan erişim engeli kararları, yalnızca teknik bir uygulama olarak değil, siyasi iletişim açısından da önemli gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

Önümüzdeki süreçte konuya ilişkin yapılacak hukuki başvurular, siyasi açıklamalar ve platformların uygulamaları kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

Hedefte 1 Milyona Yakın Takipçi Var

Alınan bu son karar, İmamoğlu’nun dijital alandaki en aktif iletişim kanallarını doğrudan hedef alıyor:

YouTube Kanalı: İmamoğlu'nun seçim kampanyaları, açıklamaları ve projelerinin yayınlandığı 787 bin aboneli ana kanalı. Kayseri iş dünyasından 15 Temmuz buluşması İçeriği Görüntüle

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Hesabı: X platformunda seçim sürecini koordine eden ve 222 bin takipçisi bulunan kurumsal hesabı.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran EngelliWeb, söz konusu mahkeme kararlarına rağmen YouTube ve X platformlarının ilgili hesapları henüz Türkiye'den tamamen "görünmez" kılmadığını, teknik/hukuki süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

İlki Değil: Daha Önce 5 Kez Engellenmişti

İmamoğlu cephesine yönelik sosyal medya yasakları aslında yeni bir süreç değil. Siyasi ve hukuki tartışmaların odağında yer alan İmamoğlu’nun X hesapları daha önce tam beş kez benzer şekilde erişime engellenmişti.

Yaklaşık 9,7 milyon takipçisi bulunan ana kişisel X hesabı da, "suç işlemeye tahrik" ve "suç örgütü propagandası yapıldığı" iddialarıyla daha önce İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Türkiye sınırları içinde erişime kapatılmıştı.

Sosyal medya kısıtlamalarının kapsamı genişletilerek, İBB bünyesinde İmamoğlu'na ait görsel, ses ve videoların kullanımına dahi daha önce savcılık tarafından sınırlamalar getirilmişti.

Muhalefetten "Siyasi İradeye Sansür" Tepkisi

Kararın duyulmasının ardından muhalefet kanadından tepkiler gecikmedi. CHP kurmayları ve hukukçular, bir siyasetçinin seçmeniyle bağ kurduğu dijital mecraların bu şekilde engellenmesini "millet iradesine ve anayasal ifade özgürlüğüne vurulmuş bir darbe" olarak nitelendiriyor. İmamoğlu’nun hukuk ekibinin, YouTube ve X kanallarına getirilen son engelleme kararına karşı Sulh Ceza Hakimliğine ivedilikle itiraz başvurusunda bulunacağı öğrenildi.