İSTANBUL – Türkiye’nin en çok takip edilen dijital içerik üreticilerinden, BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur, sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Uğur, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne götürüldü. Eş zamanlı olarak polis ekiplerinin Oğuzhan Uğur’un evinde de arama yaptığı öğrenildi.

Soruşturmanın Gerekçesi: Ahbap Derneği

Gözaltı kararının ve yürütülen soruşturmanın kapsamına dair henüz başsavcılıktan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, operasyonun Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma ile bağlantılı olduğu bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında ünlü sanatçı Haluk Levent ve Avukat Ece Güner’in de bulunduğu 14 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 6 Şubat depremleri döneminde Ahbap Derneği ile koordineli yardım faaliyetleri yürüten BaBaLa TV ve kurucusu Oğuzhan Uğur’un da bu kapsamda mercek altına alındığı değerlendiriliyor.

Hedef Gösterildikten Sonra Açıklama Yapmıştı

Haluk Levent’in tutuklanması ve Ahbap Derneği’ne yönelik operasyonun ardından sosyal medyada hedef tahtasına oturtulmaya çalışılan Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iddialara şu sözlerle yanıt vermişti:"Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor... 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz."

"Devletin Resmi Kurumları Dışında Hareket Etmemenin Önemini Gördük"

Oğuzhan Uğur, gözaltına alınmadan birkaç gün önce, 14 Temmuz'da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir özeleştiri de paylaşmıştı. Uğur, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:"Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…"

Gözaltı süreci ve soruşturmanın detaylarına ilişkin emniyet ve savcılık kanadından gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Gelişmeler anlık olarak aktarılmaya devam edecek...