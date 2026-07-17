15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü tüm yurtta olduğu gibi Kayseri Talas'ta da coşku ve duygulu bir atmosferle kutlandı. Talas Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en büyük Türk Bayrağı hep birlikte açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra askeri ve mülki erkan ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

45 metre genişliğinde ve 67 buçuk metre uzunluğundaki 3 bin 38 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı, protokol üyeleri, personel ve vatandaşlar tarafından açıldı. Açılan Türk bayrağı, marşlar eşliğinde dalgalandırıldı.

Talas Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, bu yıl da yurt genelindeki en görkemli etkinlikten biri oldu.