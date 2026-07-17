Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için eğitim, rehabilitasyon, gündüz bakım ve sosyal yaşamı bir araya getiren Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı hizmete açıldı.

KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde yapımı tamamlanan Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Karatay Belediyesi tarafından 300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen merkez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek.

Toplam 10 bin 544 metrekare alan üzerine kurulan ve 7 bin 164 metrekare kapalı kullanım alanına sahip tesis, aynı anda 600 kişiye hizmet verebilecek kapasitesiyle Türkiye'nin alanındaki en büyük engelli aktif yaşam merkezi olarak öne çıkıyor. Merkezde özel gereksinimli bireyler için eğitim sınıfları, dil ve konuşma terapisi odaları, fizyoterapi, duyu bütünleme alanları ve gündüz bakım hizmetleri sunulacak. El sanatları, seramik, bilgisayar, müzik, drama, mutfak, tarım ve geri dönüşüm gibi çok sayıda atölye sayesinde bireylerin sosyal yaşama katılımı ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Tesisin yanında hizmete giren 15 bin metrekarelik Karatay Engelsiz Yaşam Parkı ise yürüyüş yolları, spor alanları, yeşil alanlar ve dinlenme bölümleriyle özel gereksinimli bireylerin aileleriyle birlikte güvenli ve erişilebilir bir sosyal yaşam alanı sunuyor.

BAKAN GÖKTAŞ: 'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR MODEL'

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, merkezin yalnızca bir hizmet binası değil, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını güçlendirecek örnek bir sosyal hizmet modeli olduğunu söyledi.

Merkezde ailelerin de önemli destek alacağını vurgulayan Göktaş, 'Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz. Bu merkez hem çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak hem de ailelerimize nefes olacak.' dedi.

Bakan Göktaş ayrıca, merkez bünyesinde oluşturulan Erken Çocukluk Gelişim Birimi'nin, Bakanlığın yürüttüğü Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi kapsamında Türkiye'deki altıncı pilot uygulama merkezi olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise merkezin sadece fiziki büyüklüğüyle değil, sunduğu hizmet anlayışıyla da örnek bir yatırım olduğunu belirtti.

'Türkiye'nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi olan bu eser, sıradan bir bina değil; gönüller arasındaki engelleri kaldıran bir merhamet köprüsüdür.' diyen Kılca, merkezin özel gereksinimli bireylerin eğitimden sanata, spordan mesleki gelişime kadar birçok alanda yaşamlarını kolaylaştıracağını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da merkezin Konya'nın sosyal belediyecilik vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirterek, erişilebilir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın katılımıyla merkezin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri daha sonra tesisi gezerek eğitim, rehabilitasyon ve atölye alanlarında incelemelerde bulundu.