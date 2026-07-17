TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında son olarak Mersin Spor Kulübü forması giyen şutör guard Leon Harun Apaydın'ı kadrosuna kattı.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bursa temsilcisi, yerli rotasyonunu güçlendirmek amacıyla son olarak Mersin Spor Kulübü'nde forma giyen Leon Harun Apaydın ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Basketbol altyapısından Darüşşafaka'da yetişen 1999 doğumlu oyuncu, kariyerinde Yeşil Giresun Belediyespor, Beşiktaş, Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece, Manisa Basket ve Mersin Spor Kulübü formalarını giydi.

1.94 metre boyundaki Leon Harun Apaydın, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta 3.9 sayı, 1.1 ribaund ve 1 asist ortalamaları yakalayan Apaydın, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 41.5 isabet oranıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 2.6 sayı ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

TOFAŞ Kulübü, savunma sertliği ve dış şut tehdidiyle öne çıkan Leon Harun Apaydın'ın mücadeleci kimliğiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, yeni sezonda başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu.