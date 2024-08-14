Keşan'da düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet güçlerinin yaptığı durdurmalarda iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli başarılara imza attı.

12 Ağustos 2024 tarihinde Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde durdurulan M.C.D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2,54 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Benzer şekilde, 11 Ağustos 2024 tarihinde Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak'ta durdurulan K.B.A. isimli şahsın üzerinde ise yaklaşık 1,47 gram eroin maddesi bulundu.

Her iki şüpheli de gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.