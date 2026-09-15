Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü yaz dönemi asfalt seferberliği kapsamında Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi yolunda 2 bin 450 metrelik güzergah baştan sona yenilendi. 3 bin 750 ton sıcak asfalt seriminin yanı sıra perde ve taş duvar imalatlarıyla yol, güvenli, modern ve konforlu bir ulaşıma kavuşturuldu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı alt ve üst yapı hamlesine devam ediyor. Yaz sezonunda kentin dört bir yanında eş zamanlı yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çameli ilçesi Elmalı Mahalle yolundaki sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamladı.

Çameli ve çevre mahalleler için kritik önem taşıyan güzergahta gerçekleştirilen kapsamlı düzenleme sayesinde hem sürücülerin yol güvenliği artırıldı hem de ulaşım süresi daha konforlu hale getirildi.



2 BİN 450 METRELİK HATTA KAPSAMLI ÇALIŞMA



Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 8 metre genişliğinde ve 2 bin 450 metre uzunluğundaki hat tamamen yenilendi.

Ulaşım kalitesini ve yolun ömrünü artırmak amacıyla güzergahta 12 bin ton PMT serimi gerçekleştirildi. Ardından 3 bin 750 ton sıcak asfalt uygulaması yapılarak yol kullanıma açıldı.

Ayrıca arazi yapısından kaynaklı yol güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla; 3,5 metre yüksekliğinde 290 metre perde duvar ve yine 3,5 metre yüksekliğinde 143 metre taş duvar imalatı tamamlanarak yol koruma altına alındı.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: 'DENİZLİ'MİZİN ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRİYORUZ'



Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin merkezinde ne varsa en uzak mahallesinde de aynı standartların olması gerektiği anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, 'Denizli'mizin 19 ilçesinde ve tüm mahallelerinde hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yaz dönemiyle birlikte başlattığımız asfalt seferberliğimiz kapsamında Çameli Elmalı yolundaki çalışmaları tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Sadece asfalt serimi yapmakla kalmadık; perde ve taş duvar imalatlarımızla yolumuzu çok daha güvenli bir yapıya kavuşturduk. Bize emanet edilen bu şehrin her kuruşunu, yine bu şehrin insanlarının huzuru, güvenliği ve konforu için harcamaya devam edeceğiz. Çameli Elmalı yolumuzun hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.