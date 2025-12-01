Edirne Keşan'da Yol ve altyapı çalışmaları süren Uğur Mumcu Caddesi, yağmur sonrası çamur deryasına döndü. Esnaf, bir an önce tamamlanmasını bekledikleri çalışmalardan dolayı zor günler yaşıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uğur Mumcu Caddesi'ndeki yol, kaldırım ve altyapı çalışmaları sürerken, Cumartesi sabahı başlayan yağmur caddede su birikintileri ve çamur oluşmasına yol açtı.

İşyerlerini açan esnaf, hem çamurla hem de göle dönen yolda hizmet vermekte zorlanıyor.

Yetkililerin ilgisizliğinden yakına esnaf, çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.