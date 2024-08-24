Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, ruhsatsız tabancayla yakalanan bir şahıs gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 21 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 21:00 sıralarında, Alparslan Türkeş Meydanı'nda yapılan uygulamada, şüpheli tavırlar sergileyen E.A. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, kurusıkı tabanca olarak tabir edilen bir tabanca ve 5 adet dolu fişek ele geçirildi. Şahıs ve ele geçirilen silah, ilgili birime teslim edildi.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: igf