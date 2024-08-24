Uyuşturucu tacirleri bitmek bilmiyor. Eskişehir merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-34' operasyonlarında, internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yapıp ödemeleri kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 100'ü tutuklandı.



Uyuşturucu tacirleri 'Narkoçelik-34' oparesyanu ile ilgili açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 103 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Operasyona yönelik sosyal medya hesabı X’ten bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

-Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-34” operasyonlarında; internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli zehir taciri yakalandı. Bunlardan 100 ’ü tutuklandı.

-Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

-Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde;

150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve Hava destekli unsurların katılımıyla 74 farklı adrese “NARKOÇELİK-34” operasyonları düzenlendi.

-NARKOÇELİK-34 operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı.

-Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."