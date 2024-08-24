Keşan'da ilçe emniyet müdürlüğü tarafından yapılan aramada uhsatsız bir tüfek, 14 adet dolu kartuş ve toplam 5,75 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, M.G. ve H.B. isimli şahıslara ait ruhsatsız bir tüfek, 14 adet dolu kartuş ve toplam 5,75 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.