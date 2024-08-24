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Yaralılara olay yerinde yapılan müdahalede sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Düzce Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde meydana gelen kazade elektrikli bisiklet ile kağıt toplayan araç sürücüsü A.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen Elektrikli kağıt toplama aracında bulunan Sürücü A.D. ve yanında bulunan oğlu D.D. Hafif şekilde yaralandı.