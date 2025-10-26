Edirne Keşan'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Projesi Kapsamında Keşan Şehit Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez gençler ile bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünün 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' projesi kapsamında istiklalimizin teminatı Kahraman Gazimiz ve geleceğimizin mimarı gençlerimiz ile bir araya geldi.

Lise öğrenimine devam etmekte olan gençlerimize milli ve manevi değerlerimizin aşılanması ve vatan müdafaası için yapılan fedakârlıkları öğrenerek geleceğe bu bilinçle yön vermeleri amacıyla başlatılan 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' münasebetiyle, 22 Ekim 2025 tarihinde Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda Keşan Fen Lisesinde program gerçekleştirildi.

Programda Terörle Mücadele Gazisi Keşan Şehit Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez yaşadıkları deneyimleri öğrencilerle paylaştı.

Program sonunda öğrencilerin soruları cevaplandı.