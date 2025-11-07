Edirne'de Keşan Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, okul harçlıklarını Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenledikleri 'Harçlığımı LÖSEV'le paylaşıyorum' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında harçlıklarından biriktirdikleri 21 bin 500 lirayı LÖSEV'e bağışladı.

Raşit Efendi İlkokulu Müdürü Bülent Erkul, çocukların farklılıklara karşı duyarlı olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi hazırladığını söyledi. Öğrencilerin okul harçlıklarını ve kumbarada biriktirdikleri paralarını, LÖSEV'e bağışladıklarını ifade eden Erkul, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Öğrenciler de, yardımlaşma ile dayanışma duygusunu geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla lösemi hastalığının önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti.