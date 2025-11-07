Bursa'da İnegöl Belediyesi, kamusal alanda çekirdek yiyerek çöplerini yere atan kişileri İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden tespit ederek hem kirlettikleri yerleri temizletti, hem de Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde İzleme ve Değerlendirme Merkezinden yapılan anlık denetimler, İnegöl Belediyesi'nin şehrin her alanına 7/24 hakim olmasını sağlıyor. Özellikle çevre kirliliği ile mücadelede önemli rol üstlenen merkez ile kural ihlali yapanlara anında müdahale ediliyor. Bunun son örneği önceki akşam yaşandı. Kamusal alanda çekirdek yiyip çöplerini yere atan kişiler, hemen tespit edilerek müdahale edildi.

ÇEKİRDEK YİYİP ÇÖPLERİNİ YERE ATANLAR ANINDA TESPİT EDİLDİ

Merkezde kameralardan anlık denetimlerini sürdüren ekipler, Merkez Park heykel önünde bir grup gencin çekirdek yediklerini ve çöplerini de yere attıklarını tespit etti. Alanda oluşan ciddi seviyedeki kirliliği gören yetkili, saha ekiplerine bilgi vererek hemen müdahale edilmesini sağladı.

Sahada görevli İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hemen bölgeye gelerek çevre kirliliğine sebebiyet veren gençleri tespit etti. Oluşan çevre kirliliğini gidermek için gençlere süpürge ve kürek verilerek kirlettikleri yer temizletildi. Daha sonra çevre kirliliğine sebebiyet veren kişilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan davranışın doğru olmadığı hatırlatılarak, çevre temizliği konusunda daha hassas olmaları uyarısı yapıldı.