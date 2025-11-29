Edirne İl Genel Meclisi'nin Keşanlı üyeleri Sezgin Gündoğdu, Vedat koyuncu, Aladdin Öztürk ve Mehmet Güneş Yılmaz, 2026 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden Keşan'a 105 Milyon bütçe ayrıldığını ve yapılacak yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi'nin Keşanlı üyeleri Sezgin Gündoğdu, Vedat koyuncu, Aladdin Öztürk ve Mehmet Güneş Yılmaz, yapılacak yatırımlarla ilgili şu açıklamaları yaptı;

'Edirne İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında Keşan ilçemize toplam 105 milyon TL tutarında yatırım ödeneği ayrılmıştır. Geçtiğimiz yıl Keşan'a ayrılan ödenek yaklaşık 55 milyon TL idi. Böylece ilçemize aktarılan yatırım bütçesi bu yıl neredeyse iki katına çıkarılarak önemli bir artış sağlanmıştır.

Yatırım ödeneklerinin dağılımı şu şekildedir:

• Yol ve ulaşım yatırımları: 70 milyon TL

• İçme suyu projeleri: 34 milyon TL

• Kanalizasyon çalışmaları: 1 milyon TL

2026 Yılında Keşan'da Yapılacak Yol Çalışmaları

1) Sıcak Asfalt

- Kılıçköy - Türkmen - 5 km

2) Beton Yol

- Keşan - Küçükdoğanca Yolu 3 km

3) Sathi Kaplama - 13 km

- Yeşilköy - Beyköy - 6 km

- Akhoca Köy İçi - 1 km

- Danişment - Koruklu - 4 km

- Maltepe - Karacaali - 2 km

- Karlıköy köy içi - 2 km

- Çeltik - Erikli - 10 km

- Orhaniye Köy İçi - 2 km

Keşan'da 2026 yılı toplam yol yatırımı: 35 km - 70.000.000 TL

2026 Yılında Keşan'da Yapılacak İçme Suyu Yatırımları

Keşan'ın içme suyu altyapısı için bu yıl önemli bir bütçe ayrılmış olup, toplam 34.000.000 TL tutarında yatırım yapılacaktır.

İçme Suyu Projeleri

- Sultanköy Su Kuyuları Terfi İstasyonu Yapımı

- Karlıköy İçme Suyu Terfi Hattı

- Karacaali Kısmi İçme Suyu Şebeke Değişimi

- Sultanköy - İbriktepe İçme Suyu Boru Değişimi

- Çamlıca - Bahçeköy İçme Suyu Temini Projesi

- Pırnarköy İçme Suyu Temini

- Erikli - Suluca Sondaj Açılması ve Terfi Hattı Yapımı

Keşan İçme Suyu Toplamı: 34.000.000 TL

Çamlıca - Bahçeköy İçme Suyu Temini Projesi

Bu yatırım, Keşan'ın geleceğini doğrudan etkileyen stratejik bir projedir. Bölgenin uzun yıllardır gündeminde olan içme suyu sorununun çözümü için 20 milyon TL ayrılması, Çokal Barajı'ndan su temininin bölgeye ulaştırılması adına büyük bir adım niteliği taşımaktadır.

Bu proje tamamlandığında hem Çamlıca ve Bahçeköy hattının su ihtiyacı karşılanacak, hem de Keşan'ın artan nüfusuna yönelik kalıcı ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı güçlenmiş olacaktır.

İl Genel Meclisi üyeleri olarak Keşan'ın köylerine daha fazla yatırım kazandırmak için çalışmaya devam ediyor; yol, içme suyu ve altyapı yatırımlarının takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.'