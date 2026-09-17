Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Tarım Grubu Sözcüsü Mustafa Anbarcı, kararın yeniden ele alınmasını isteyerek sürecin toprak sahiplerinin onayı, aşamalı ilerleme ve bütüncül ÇED raporuyla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Grubu Sözcüsü Mustafa Anbarcı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Trakya'daki petrol ve doğal gaz arama-üretim projesi için verilen acele kamulaştırma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Anbarcı, kararın yeniden değerlendirilmesini isterken, projenin bölgedeki tarım alanları, su kaynakları ve üretim planlaması açısından ciddi belirsizlikler yarattığını savundu.

'İTİRAZIMIZ ARAMAYA DEĞİL, ACELEYE'

5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TPAO'ya verilen acele kamulaştırma yetkisinin; sondaj lokasyonları, yollar, boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları, idari kampüsler ve depolama tesisleri için gerekli taşınmazları kapsadığını hatırlatan Anbarcı, yerli enerji kaynaklarına karşı olmadıklarını ancak sürecin 'oldubittiye getirilmesine' karşı çıktıklarını söyledi.

Anbarcı, kararda köy ve parsel bazında net bir listenin bulunmadığını, yalnızca genel bir haritanın yer aldığını belirterek, çiftçilerin hangi arazilerinin etkileneceğini bilemediğini ifade etti. Bu durumun hem yeni sezon planlaması yapan üreticileri hem de yatırım kararına hazırlanan sanayicileri belirsizlik içinde bıraktığını dile getirdi.

Trakya'nın buğday, ayçiçeği ve çeltik üretimindeki önemine dikkat çeken Anbarcı, projenin yalnızca kuyu açılacak alanlarla sınırlı olmadığını; yollar, hatlar ve tesislerle birlikte tarım arazileri, meralar ve ormanların da etkilenebileceğini söyledi. Ağır iş makinelerinin toprağın yapısını bozabileceğini, üst toprağın sıyrılmasının verim kaybına yol açabileceğini ifade etti.

HİDROLİK ÇATLATMA ENDİŞESİ

Konuşmasında hidrolik çatlatma yöntemine de değinen Anbarcı, açılacak kuyularda bu yöntemin kullanılıp kullanılmayacağının netleşmediğini belirtti. Su, kimyasal ve atık yönetimiyle ilgili risklere dikkat çeken Anbarcı, deprem kuşağındaki bölgede yer altına basınçla sıvı verilmesinin etkilerinin ayrıca incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Keşan TSO olarak TPAO'ya resmi yazıyla başvurduklarını söyleyen Anbarcı, projeden etkilenecek köy ve parseller, açılacak kuyu sayısı, kullanılacak yöntemler, su yönetimi ve atık bertarafı konusunda ayrıntılı bilgi talep ettiklerini açıkladı. Anbarcı, sürecin; acele kamulaştırma kararının yeniden değerlendirilmesi, toprak sahipleriyle uzlaşmanın önceliklendirilmesi, kuyu, yol, boru hattı ve depoları birlikte ele alan bütüncül bir ÇED raporu hazırlanması, hidrolik çatlatma, su kullanımı ve atık yönetiminin kamuoyuyla paylaşılması, etkilenecek alanların köy ve parsel bazında ilan edilmesinin yanı sıra muhtarlar, ziraat odaları, ticaret odaları, belediyeler ve üniversitelerin görüşlerinin alınması başlıklarıyla yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Anbarcı, Keşan TSO'nun sürecin takipçisi olacağını söyledi.