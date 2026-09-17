Ankara'da Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini başlattı.

ANKARA (İGFA) - Keçiören genelindeki eğitim kurumlarında kademeli olarak gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle kontrol edilirken; hijyen koşulları ve iş yeri ruhsatları da inceleniyor. Ekipler, öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı kantin işletmecilerine gerekli uyarılarda bulunuyor.

ÖĞRENCİ SAĞLIĞI İÇİN SIKI TAKİP

Öğrencilerin güvenli ve hijyenik koşullarda hizmet almasını sağlamak amacıyla yürütülen kontroller kapsamında kantinlerin genel temizlik ve hijyen şartları da gözden geçiriliyor.

Ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek kontrol edilerek mevzuata uygunlukları değerlendiriliyor. Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarının kantinlerini kapsayacak denetimlerini kademeli şekilde sürdürerek eğitim öğretim dönemi boyunca kontrollerine devam edecek.