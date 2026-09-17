Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026'nın ilk 8 ayında 4 bin 397 operasyona imza attı. Yakalanan kaçak eşya ve uyuşturucunun toplam değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 81 milyar 970 milyon liraya ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadelesi yılın ilk 8 ayında da hız kesmedi.

Ocak-Ağustos döneminde gerçekleştirilen 4 bin 397 operasyonda, toplam 81 milyar 970 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 49,7 ton uyuşturucu madde, 927 bin 840 elektrik-elektronik eşya, 1 milyon 788 bin makine aksamı ve 5 milyon 107 bin tıbbi malzeme yakalandı. Ekipler ayrıca tütün mamulleri, tarihi eser, akaryakıt ve tekstil ürünleri başta olmak üzere çok sayıda kaçak ürüne el koydu.

AĞUSTOS AYINDA 10,5 MİLYAR LİRALIK YAKALAMA

Gümrük Muhafaza ekipleri, yalnızca ağustos ayında 497 operasyonda 10 milyar 532 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakaladı. Bu rakam, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 144'lük artışa işaret etti.

Ağustos operasyonlarında 8,4 ton uyuşturucu madde, 61 bin 854 makine aksamı, 202 ton 635 kilogram akaryakıt ve 863 araç ele geçirildi.

Bakanlık, gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personel desteğiyle kaçakçılıkla mücadelenin 7 gün 24 saat sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, çalışmaların ekonomik güvenliğin korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve toplum sağlığının korunmasına yönelik kararlılıkla devam edeceği belirtildi