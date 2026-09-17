Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele ve hudut güvenliğine ilişkin son verileri paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve sınır güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Açıklamada, 11 Eylül'de Iğdır'da meydana gelen askerî araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Ziyar Koparan için başsağlığı dilendi.

MSB'nin paylaştığı bilgilere göre, geçtiğimiz hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

HUDUTLARDA 878 KİŞİ YAKALANDI

Hudut güvenliğine ilişkin veriler de toplantıda açıklandı. Buna göre; hudutlarda 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 878 şahıs yakalanırken, 1 Ocak'tan bu yana yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 323'e ulaştı. Bu yıl içerisinde 875 şahıs engellendiğini duyuran Sözcü Tuğamiral Aktürk, böylelikle engellenen kişi sayısının 50 bin 269 olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde;



- 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş,



Hudutlarımızda: pic.twitter.com/teivtgStp7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2026