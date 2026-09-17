Edirne Keşan'da Hastane ve Anafartalar Caddesi'ndeki kaldırım işgalleri devam ederken vatandaşlardan 'Bir facia yaşanmadan adım atılsın!' uyarısı geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Hastane Caddesi ile Anafartalar Caddesi'ndeki kaldırım işgalleri nedeniyle vatandaşlar yayalaştırılmış veya yaya geçişine ayrılmış alanlarda dahi yoğun araç trafiğiyle iç içe yürümek zorunda kalıyor. Daha önce gündeme taşınmasına rağmen sorunun çözülmemesi tepkilere yol açıyor.

YAYALAR TEHLİKE ALTINDA YÜRÜYOR

Keşan'ın merkezi noktalarından olan Hastane Caddesi ve Anafartalar Caddesi'nde kaldırım işgalleri tüm hızıyla devam ediyor. Yayaların güvenle hareket etmesi gereken alanların kapatılması veya işgal edilmesi nedeniyle vatandaşlar, yoğun araç trafiğinin ortasında yürümek zorunda kalıyor. Vatandaşların tüm uyarılarına rağmen Keşan Belediyesi'nin konuya ilişkin somut bir adım atmadığı gözleniyor. Keşanlılar, bölgede herhangi bir yaralanmalı ya da can kaybıyla sonuçlanabilecek kaza meydana gelmeden önce belediyenin acilen önlem almasını talep ediyor.

Öte yandan vatandaşlar, söz konusu kaldırımların ve geçiş alanlarının trafiğe kapatılması ya da işgal edilmesine göz yumulurken inşaat sahiplerinden 'işgaliye' adı altında harç alındığı iddiasını dile getirdi.

Belediye yönetimine tepki gösteren duyarlı vatandaşlar ise, 'Belediyenin tahsil ettiği bu işgaliye bedeli, orada yaşanabilecek olası bir kazada bir insanın yaralanmasından veya can kaybından daha mı değerli?' sorusunu yöneltirken, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ve ilgili birimleri göreve davet etti.