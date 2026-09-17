Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun İstanbul ilinde bağlı büro kurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Vasip Şahin, İstanbul'da bağlı büro kurulmasına ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Şahin, Gaziantep'in ardından İstanbul'da da teşkilatlanmayı güçlendirerek insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, eşitliğin sağlanması ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki çalışmaların daha etkin ve erişilebilir biçimde sürdürüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, kararın hem kurum hem de ülke için hayırlı olmasını diledi.