Adalet Bakanı Akın Gürlek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü ile ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Bakan Gürlek'in paylaşımına göre, soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. KKTC'de bulunduğu tespit edilen diğer şüpheliyle ilgili adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın da katkı sağladığı soruşturmada, Kozinoğlu'nun ölüm gecesi yaşananlar, sonrasındaki adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci yeniden incelendiğini kaydeden akan Gürlek, aradan geçen süreye rağmen maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespiti ve adaletin sağlanması için tüm adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız.



MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm: https://t.co/f6I1hbcQCL — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 17, 2026