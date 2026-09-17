Kayseri Talas Belediyesi, özellikle yaz aylarında büyük tehdit oluşturan orman yangınlarına karşı Ali Dağı'nda önemli bir tedbir hayata geçirdi.

KAYSERİ (İGFA) - 'Yangın Kalkanı Projesi' kapsamında Ali Dağı zirvesi ve 360 Yürüyüş Parkuru'na 30 yangın ilk müdahale dolabı yerleştirildi. Dolaplar, parkur boyunca 500 metrede bir konumlandırılarak olası yangınlara ilk dakikalarda müdahale imkânı sağlıyor.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yangınlarda ilk müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, küçük bir alevin büyümeden kontrol altına alınmasının önemini vurguladı. Başkan Yalçın, 'Bir bardak su ile sönebilecek yangın 10 dakika sonra bir tanker su ile söndürülemez' sözleriyle projenin temel amacını ortaya koydu.

DOLAPLARDA İLK MÜDAHALE EKİPMANLARI BULUNUYOR

Yangın ilk müdahale dolaplarında olası bir yangına müdahale için gerekli temel ekipmanlar bulunuyor. Dolaplarda yangın söndürme tüpü, su pompası, kazma, kürek, içi kum dolu iki kova, şaplak ve tırmık gibi araçlar yer alıyor. Dolapların üzerinde ise kullanım talimatları bulunuyor.

VATANDAŞ İHBAR EDECEK, DOLAP ŞİFREYLE AÇILACAK

Sistem, vatandaşların da yangınla mücadeleye ilk aşamada katkı sunabilmesine imkân tanıyor. 360 Yürüyüş Parkuru'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, küçük bir yangın fark ettiklerinde belirtilen telefonu arayarak hem yangın ihbarında bulunacak hem de verilen şifreyle en yakın yangın dolabını açarak ilk müdahaleyi gerçekleştirebilecek.

Böylece vatandaşın ihbarıyla birlikte itfaiye ekipleri de harekete geçirilecek ve yangının büyümeden kontrol altına alınması hedeflenecek.

BAŞKAN YALÇIN: 'İNŞALLAH YANGIN OLMAYAN GÜZEL GÜNLER OLUR'

Projenin Türkiye Belediyeler Birliği desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Başkan Yalçın, katkılarından dolayı Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür etti. Yalçın, Ali Dağı 360 Yürüyüş Parkuru'nun sağlık amacıyla kullanılmasını da tavsiye ederek, vatandaşları yürüyüşe davet etti.

Başkan Yardımcısı Erman Ağmaz'ın da eşlik ettiği programda, Afet İşleri Müdürü Serap Oğuz tarafından Yangın Kalkanı Projesi ve yangın ilk müdahale dolaplarının kullanımı hakkında bilgiler verildi.