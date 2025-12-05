Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretlerde, Erikli'deki tapu sorunları ile Keşan ve İpsala OSB'lerine demiryolu bağlantısı konusunda taleplerde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ve Trakya heyeti Ankara ziyaretleri kapsamında, TBMM Genel Sekreteri eski Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Civan'ı ziyaret ederek bölge ile ilgili sorunları dile getirdi.

TBMM GENEL SEKRETERİ HÜSEYİN KÜRŞAT KIRBIYIK'A ZİYARET

Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Uzunköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın, Malkara TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamanoğlu, Meclis Üyeleri Göksel Aktaş, Serkan Gevrek, Onur Şapçı, Av. Orkan Özkaya, Genel Sekreter Erdem Başak ve Keşan OSB Müdürü Rıza Taşlıtepe ile birlikte TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında; Keşan OSB, Uzunköprü Atatürk OSB ve İpsala OSB'ye demiryolu bağlantısının kazandırılması, bölgemizin sanayi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ile üreticilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara erişim imkanlarının artırılması konularında destek talebinde bulunduk.

Ayrıca, Erikli Sahili'nde uzun yıllardır devam eden tapu sorunlarının çözümüne yönelik gerekli yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesi hususunda bölgemiz vatandaşlarının ve iş dünyasının beklentileri Kırbıyık'a iletildi.

NURTEN YONTAR, FAİK ÖZTRAK, İLHAMİ ÖZCAN AYGUN ZİYARETİ

Heyet, ardından TBMM Katip Üyesi Nurten Yontar, Tekirdağ CHP Milletvekilleri Faik Öztrak ve İlhami Özcan Aygun'u ziyaret etti.

EDİRNE AK PARTİ MİLLETVEKİLİMİZ DR. FATMA AKSAL ZİYARETİ

Aynı heyet, Edirne AK Parti Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal'ı ziyaret etti.

Bizleri ağırlayan Edirne Milletvekilimiz Dr. Fatma Aksal'a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

TCDD GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MAHMUT CİVAN ZİYARETİ

Trakya heyeti ardından TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Civan'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Keşan OSB, Uzunköprü Atatürk OSB ve İpsala OSB'ye demiryolu bağlantısının kazandırılması, bölgemizin sanayi ve lojistik kapasitesinin artırılması, üreticilerimizin ulusal ve uluslararası pazarlara erişim imkanlarının güçlendirilmesi üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca, İpsala - Keşan - Uzunköprü arasında demiryolu taşımacılığının güçlendirilmesinin; bölgedeki OSB'lerin yatırım cazibesini artıracağı, kümelenme çalışmalarına ivme kazandıracağı ve Trakya'nın üretim-ihracat odaklı büyümesine önemli katkılar sunacağı konusunda karşılıklı görüş birliğine varıldı.

Heyet ayrıca AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Gökhan Diktaş, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın'ı da ziyaret ederek aynı sorunları ve konuları görüşerek destek istedi.

Heyet, ziyaretlerinde yakın ilgi ve alakaları nedeniyle Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Nurten Yontar, Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Fatma Aksal ve Mahmut Civan, Gökhan Diktaş, Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Mehmet Akalın'a teşekkür etti.