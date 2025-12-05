Çin Devlet Ajansı Xinhua'nın Ankara Temsilcisi Umut Özlü ile ajans muhabiri Sihao Xiong, Midyat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde incelemek üzere ilçemizi ziyaret etti.

MARDİN (İGFA) - Ziyarette; Mardin İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arif Altunkaynak ve Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök de hazır bulundu.

Program kapsamında, Midyat Belediye Başkan Yardımcımız Ali Alptekin, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Anıtlı Köyü ile Midyat'ın turizm vizyonu hakkında bir röportaj verdi.

Başkan Yardımcımız Alptekin, uluslararası basının ilgisinin Midyat'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirterek, ilçemizin turizmde yükselen bir değer olduğunu ifade etti.

'Uluslararası basının ilgisi, Midyat'ın tanıtımına ve marka değerine büyük katkı sağlamaktadır. Eşsiz tarihi ve kültürel mirasıyla Midyat, bölge turizminde hızla yükselen bir değer haline gelmiştir. UNESCO sürecindeki Anıtlı Köyümüz de bu yükselişin en somut göstergelerinden biridir.'

ULUSLARARASI TANITIMIN ÖNEMİ

Çin'in en büyük resmi haber ajanslarından biri olan Xinhua'nın bu ziyareti, Midyat'ın Asya ve dünya genelinde tanınırlığını artırma potansiyeli taşıyor. Yerel yönetim, bu tür uluslararası yayınlar sayesinde, ilçenin kadim tarihini, çok kültürlü yapısını ve mimari zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.