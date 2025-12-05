İstanbul'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'Kadınla Yükselen Şehirler' temalı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi bugün başladı.

BİLECİK (İGFA) - Programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı. Başkan Tekin'in öncülüğünde hazırlanan stantta ilçeye özgü birçok değer katılımcılara tanıtıldı.

Kınık çömleği, Pazaryeri bozası, Pazaryeri helvası, şerbetçiotu, Pazaryeri boncuk fasulyesi, şerbetçiotu kolonyası ve Pazaryeri'nin girişimci kadınları tarafından hazırlanan ev yapımı ürünler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Stantta ayrıca Bilecik Belediyeler Birliği tarafından evlerden toplanan organik atıkların modern geri dönüşüm teknikleriyle işlenmesiyle elde edilen çevre dostu sıvı bitki gübresi de yerini aldı. Ürün, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı açısından programa katılanların dikkatini çekti.

Zirvenin en önemli bölümlerinden biri ise 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimci kadın belediye başkanları tarafından hazırlanan stantları ziyaret edecek olması. Pazaryeri standı bu ziyaret için de özel hazırlık yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen ve kadın emeğinin, kadın vizyonunun ve kadın gücünün öne çıktığı bu anlamlı zirvede Pazaryeri ilçemizi temsil etmekten büyük onur duyuyorum diye belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 'Bugün burada sadece ürünlerimizi değil, Pazaryeri'nin çalışkan kadınlarının alın terini, üretim gücünü ve azmini sergiliyoruz. Kınık çömleğimizden helvamıza, şerbetçiotumuzdan boncuk fasulyemize kadar her bir ürün; kültürümüzün, geleneğimizin ve emeğimizin bir yansımasıdır. Bu organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Tuğba Işık Ercan'a, ilçemiz kadınları adına teşekkür ediyorum. Ayrıca 5 Aralık'ta standımızı ziyaret edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, kadınlara verdiği büyük destek, güven ve motivasyon için şükranlarımı sunuyorum. Biz kadınlar, üretimle, emekle ve cesaretle şehirlerimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Pazaryeri'nin değerlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı buluşmaya katkı sağlayan tüm kadınlarımıza, emek veren ekip arkadaşlarıma ve hep yanımızda olan hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum' dedi.