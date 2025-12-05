Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğü Uğurevler Mahallesi'ndeki saha incelemeleri sırasında duygusal anlar yaşadı.

KAYSERİ (İGFA) - Gecekonduda zor şartlarda yaşayan Dudu Gönen, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanına gelerek, 'Sana sonsuz güveniyoruz, bizi kurtar oğlum.' sözleriyle hem gönülden sevgisini dile getirdi hem de yeni bir yuva talebini iletti.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve samimi sevgisiyle karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, Dudu teyzenin isteğini geri çevirmedi. Yaşlı teyzeye yapılması gereken ne varsa yapacaklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, 'Bizim enerjimiz de gücümüz de sizin hayır dualarınızdır.' dedi.

Kentsel dönüşümün yalnızca binaları yenileyen bir proje olmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunan derin bir sosyal dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Bizim için kentsel dönüşüm sadece konut yenilemek değildir; bir ailenin huzurunu, bir annenin güvenini, bir çocuğun geleceğini yeniden inşa etmektir. Uğurevler'de olduğu gibi Kocasinan'ın her bir mahallesinde hemşehrilerimizin yüzünü güldürecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Dudu teyzenin sözleri bize bir kez daha gösterdi ki yaptığımız her yatırımın gerçek karşılığı insanların gönlünde yer bulmaktır. Bizler, vatandaşımızın güvenini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Duaları, teveccühleri ve samimiyetleri bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır.' diye konuştu.

Kocasinan'ın her köşesinde yaşam kalitesini artırmak adına güçlü projeler yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrimiz için ne yapıyorsak sevgili hemşehrilerimiz için yapıyoruz. Daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Kocasinan hedefiyle üretmeye, hizmet etmeye ve gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın desteği, duası ve memnuniyeti bizim en büyük ödülümüzdür.' ifadelerine yer verdi.

Ziyarette Başkan'ın ilgisi karşısında duygulanan Dudu Gönen, teşekkür ederek hayır duasında bulundu.