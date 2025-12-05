Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren İzmit Merkez Mezbaha Tesisi, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) uzmanlarını ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - Türkiye dahil 57 İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) üyesi ülke için helal standartları hazırlayan SMIIC'in teknik ekibi, helal kesim süreçlerini yerinde incelemek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit Merkez Mezbaha Tesisleri'nde kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, SMIIC Helal Gıda Konuları Teknik Komitesi (TC1) uzmanları Dr. Awal Fusine ve Dr. Mohammed Ali Alsheikh tarafından yürütüldü.

Uzmanlar; HACCP ekibinin yürüttüğü hijyen ve kalite yönetimi uygulamalarını, helal kesim prosedürlerini, canlı hayvan kabul alanlarını, kesim hattını, veteriner hekim kontrol süreçlerini ve soğuk zincir yönetimini yerinde gözlemledi.

Tesisin helal standartlarının sürdürülebilirliği için yürütülen çalışmalar hakkında teknik değerlendirmeler yapıldı.

GELECEĞE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ MESAJI

SMIIC uzmanları, helal gıdalar için genel şartlar standardının Türkiye'deki uygulanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, gelecekte gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyareti gerçekleştiren Dr. Mohammed A. Ali Alsheikh, işbirliğine yönelik olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Olanakları incelemek için önemli bir adımdı' değerlendirmesinde bulundu.

Tesisten duyduğu memnuniyeti ise 'Modern makineler, verimli su arıtımı ve atık yönetim sistemleriyle tam donanımlıydı' ifadeleriyle belirten Alsheikh, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR MEZBAHASINA TAM NOT

Ziyaret sonunda yapılan değerlendirmede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mezbaha tesisinin sahip olduğu teknik altyapı ve kalite yönetim sistemleriyle İİT üye ülkelerine örnek olabileceği ifade edildi.

Belediye yetkilileri ise SMIIC ile yürütülen iş birliğinin bölgedeki helal gıda standartlarının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirtti.