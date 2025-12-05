İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zümrütevler Mahallesi Kalay Sokak'ta asfalt yenileme çalışmalarına devam ederken, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak aciliyeti yüksek bölgelere öncelik tanıyor.

İlçenin 18 mahallesinde eş zamanlı olarak yürütülen asfaltlama çalışmaları, belediye ekiplerinin yoğun mesaisiyle hız kazanmış durumda. Özverili bir şekilde çalışan ekipler, yolların korunması ve altyapı sistemlerinin daha işlevsel hale getirilmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini ve ilçe genelinde ulaşım konforunun artırılmasının hedeflendiğini belirtti.