Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası), Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Hibe Programı çerçevesinde 1 Ağustos 2023 tarihinde başlayanve devam eden “Gençlerle Birlikte Güvenli Geleceğe Yürüyoruz” projesi kapsamında Ön Muhasebe, Web Tasarım ve CNC Tezgâhları Programlama alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler alan kursiyerler MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) sınavlarını tamamladılar.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Arıkan “Gençlerle Birlikte Güvenli Geleceğe Yürüyoruz” projesi hakkında şunları söyledi: “Oda olarak bölgemizde yaşanan işsizlik soruna çözüm aranması için Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Hibe Programı çerçevesinde yürüttüğümüz AB projemizi geliştirdik. Bölgemizin ve üyelerimizin ihtiyaçları, istekleri ve talepleri doğrultusunda Odamız olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Keşan TSO olarak bölgemizde iş gücü ve istihdamı arttırmak için birçok AB ve ulusal kaynaklı hibe projeleri kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Gerçekleştirilen MYK sınavları sonrasında Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, NEETPRO projesi kapsamında yapılan eğitimler ile ilgili detaylı bilgiler vererek :“Projemiz kapsamında; Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kurum ve kuruluşlara yaptığımız duyurular ve bilgilendirmeler sonucunda gençlere ulaşıldı. Başvuru yapan kişilerin yaşları ve eğitim alanları incelenerek değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirmelerin sonucunda proje önceliğimiz olan istihdamda ve eğitimde yer almayan 15 – 29 yaş arasındaki kişilerden her alan için 15’er kişi, toplam 45 kişi seçildi.Proje kapsamında eğitim alacak kursiyerlere öncelikle; verimlilik-sosyal beceri ve girişimcilik alanlarında kişisel gelişime katkı sağlayacak ön hazırlık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimler devam ederken kursiyerlerin eğitim aldıkları alanda daha fazla bilgiye sahip olmalarını sağlamak için Ankara, Çorlu ve Çanakkale’ye iş yeri ziyaretleri gerçekleştirdik. Aralık 2023 tarihi itibari ile Ön Muhasebe (352 saat), Web Tasarım (457 saat) ve CNC Tezgâhları ve Programlama (600 saat) alanlarında başlattığımız mesleki eğitimler Mayıs ayı içerisinde MYK Sınavları ile son buldu. Hayata geçirdiğimiz AB projemiz kapsamında TOBB Proje Okulu Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturduğumuz merkezimizde verdiğimiz Ön Muhasebe, Web Tasarım ve CNC Tezgâhları-Programlama eğitimlerine devam eden kursiyerlerimizden Web Tasarım ve CNC Tezgâhları-Programlama bölümünde olan kursiyerlerimiz MYK Sınavlarına girdiler. Ulusal ve uluslararası onaylı bu belge ile başarılı olan kursiyerler yurtiçinde ve yurt dışında geçerli ustalık belgesine sahip oldular. Seviye 4 sınavına giren kursiyerler alanı ile ilgili belgelerini aldıklarında o alanın yüksekokulundan mezun olmuş gibi hak sahibi oluyorlar” dedi.

1 Ağustos 2023 tarihinde başlayan “Gençlerle Birlikte Güvenli Geleceğe Yürüyoruz” projemiz faaliyetlerine devam etmektedir. Kursiyerlerimiz ile birlikte aktif bir şekilde tamamladığımız bu bir yıllık dönemde hem kursiyerler hem eğitmenler hem de oda olarak çok güzel sinerjiler yakaladık. Projemiz kapsamında Edirne’de ilk ve tek açılan İş Danışmanlığı ve Kariyer Merkezi’miz (İDAK) çalışmalarına kursiyerlerimiz ile birlikte başlamış bulunmaktadır. Gençlerimize örnek özgeçmişler düzenleyerek ve örnek iş planları hazırlayarak iş hayatına motive olmalarını sağlıyoruz. İlave olarak projemiz içerisinde bölgemizde mesleki eğitimde farkındalık yaratılması için bölgemizdeki ortaokul, lise, üniversite öğrencilerini ve velileri bilgilendirmek amaçlı farkındalık seminerleri düzenledik. Gerçekleştirilen farkındalık seminerleri kapsamında toplamda 750 kişiye ulaşılarak projenin ana hatları anlatıldı ve Keşan TSO Akademi, Kariyer Planlama ve Girişimcilik hakkında detaylı bilgiler verildi.”