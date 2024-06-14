Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine ertelediklerini bildirdi. Piyasalar bu haberin bugün borsayı desteklemesini bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - ABD’de TÜFE verileri ve FED toplantısı sonrasında toparlanan BIST100 endeksi, dün günü önceki kapanışa göre %2,23 yükselişle 10.392 puandan tamamladı.

Mali endeks %1,59, hizmetler endeksi %3,01, sanayi endeksi %2,32 ve teknoloji endeksi %3,44 değer kazandı. BIST100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi, 1’i sabit kaldı. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Tüpraş ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Bugün dışarıda ABD Michigan tüketici güven endeksi, içeride ise TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Son ankette 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yaklaşık 2 puanlık düşüşle %33,2 olarak gerçekleşmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını bir süreliğine ertelediklerini bildirdi. Bu haberin bugün borsayı desteklemesi bekleniyor.

Yatırımcı raporlarına göre endekste 10.500 ve 10.600 seviyelerini direnç olarak takip edileceği, destek olarak da 10.300'ün öne çıktığı belirtildi.

Yurt dışı yerleşikler 7 Haziran haftasında hisse senetlerinde 543 milyon dolarlık net satış gerçekleştirirken, TCMB verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 146,2 milyar dolarla tarihi zirvesine çıktı. Endeksin güne alıcılı başlamasını bekleniyor.