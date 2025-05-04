Edirne'de Keşan Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısında 2024 kesin hesaplarını onayladı ve Dallık Şenlikleri’nin 11 Mayıs’ta düzenlenmesine karar verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediye Meclisi’nin 2025 Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı.

Belediye Başkanvekili Rasim Ergene’nin başkanlık ettiği toplantıda, çeşitli gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün çalışma yönetmelikleri oybirliğiyle kabul edildi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde imar yolu ve park alanına ilişkin plan değişikliği talebi İmar Komisyonu’na sevk edildi. 2024 yılı kesin hesapları, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun değerlendirmesi sonrası mecliste onaylandı. Buna göre, 2024 gelir bütçesi 1 milyar 85 milyon TL, kesinleşen gelir 890 milyon 373 bin TL, gider bütçesi gerçekleşme oranı ise %78,08 oldu.

Geleneksel Dallık Şenlikleri’nin, Anneler Günü’ne denk gelen 11 Mayıs 2025’te Kılıçköy Korusu’nda yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

Ayrıca, Yeni Mahalle ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde kanalizasyon altyapısı için İLBANK’tan kredi alınması ve işlemler için Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan’a yetki verilmesi kararlaştırıldı. Gündem dışı önergeyle, Keşan Belediyesi’nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden çıkışı oy çokluğuyla kabul edildi

Toplantı, AK Parti meclis üyesi Nuriye Yıldız Altın’ın Aile Yılı konulu konuşmasıyla sona erdi.