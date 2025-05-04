CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Sırrı Süreyya Önder'in anma töreni çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın Özel'in suratına vurduğu görülüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Beyoğlu AKM'deki anma törenine katıldı.

Anma bitimi cenaze törenine geçiş için salondan çıkan CHP lideri Özel, 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğradı.

Şahıs, Özel'in yüzüne eli ile saldırdı. Olay esnasında şahsın "Biz Osmanlı torunuyuz" diye bağırdığı aktarıldı.

Özel'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

SALDIRGAN EVLAT KATİLİ ÇIKTI

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun, 2004 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşadığı evde cinnet geçirerek iki çocuğunu öldürdüğü ve cezaevine girdiği ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı dönemde 45 yaşında olan Tengioğlu’nun, eşi Ayyuş Tengioğlu tarafından geçim sıkıntısı nedeniyle terk edildiği ve bu nedenle cinnet geçirerek gece odalarında uyuyan 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış’ı tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.