Keşan Kent Müzesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sabah 08:30'dan gece 22:00'ye kadar açık olacak müzede, vatandaşlar Keşan’ın tarihine yolculuk yapacak.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Müzenin bayram boyunca ziyaretçilerini misafir etmeye devam edeceğini dile getiren Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı “Keşanlı hemşehrilerimiz ve Keşan dışından gelecek misafirlerimize daha rahat ve uzun bir gezi süresi tanıyoruz. Keşan'ın zengin tarihini ve kültürel mirasını daha çok kişiye aktarmak amacıyla tüm tatil boyunca ziyarete açık olan müzemizde, tarihe yolculuk yapmak isteyen tüm misafirlerimizi bekliyoruz.” dedi.

Bayram tatili boyunca Keşan Kent Müzesi'nin 15-23 Haziran tarihlerinde saat 08.30 – 22.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapısının açık olacağını ifade eden Avcı, “Keşan'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtaneserler ile unutulmaz bir deneyim sizleri bekliyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden müzemiz, tatil boyunca ziyaretçilerimiz ile zenginleşecek. Bu bayramda Keşan Kent Müzesi'nde buluşalım, Keşan'ın hikayesini birlikte keşfedelim.” şeklinde konuştu.