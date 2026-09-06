Kayseri Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan, kurallara uymayanları uyarırken, 'Uyulmazsa ceza gelir. Bundan dolayı trafik kurallarına hepimiz uymak zorundayız.. ..Halkımızın huzuru bizim için çok önemli' dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 27 Ağustos - 02 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde: '17 araç/sürücüye modifiyeli araç , 9 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 124 araç/sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 58 araç/sürücüye sürücü belgesi geçici/daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 2 araç/sürücüye makas atma, 165 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 47 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 araç/sürücüye alkolmetreye üflememek, 43 araç/sürücüye ışık donanımı, 2 araç/sürücüye drift yapmak ve 270 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan, 'Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir' dedi.