Edirne 1. Amatör Lig'de mücadele eden Keşan İdmanYurdu Kulübü, 2026/2027 futbol sezonu çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda gerçekleştirilen idmanla yeni sezon hazırlıklarına start veren kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon genç ağırlıklı bir kadroyla sahada olacak. Çalışmaların startında açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Taner Karatepe, yeni sezona dair beklentilerini paylaştı.

Genç oyuncularla yepyeni bir kadro oluşturduklarını belirten Karatepe, 'Yeni sezonda hedefimiz ligi orta sıralarda bitirerek genç oyuncularımızın tecrübe kazanmasını sağlamak ve kulübümüzü önümüzdeki yıllarda daha iyi hedeflere taşımaktır. Yeni sezonun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Karatepe ayrıca, yeni sezonda PGL'de (Profesyonelliğe Geçiş Ligi) mücadele edecek olan bir diğer ilçe temsilcisi Keşanspor'a da başarı dileklerini iletti. Karatepe, yeni futbol sezonunun tüm takımlar ve spor camiası için kazasız, belasız ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.