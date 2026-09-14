2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan eden İnegöl Belediyesi, bu süreçte çocuk ve gençleri merkeze alan çalışmalarını da yıl boyunca sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen spor eğitimlerinden gençlik projelerine, okul ve kulüplere verilen desteklerden vatandaşların aktif yaşamına yönelik çalışmalara kadar çok sayıda faaliyet hayata hayat buldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, gençlerin ve çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak, spor kültürünü yaygınlaştırmak, sporu tabana yaymak ve her yaştan vatandaşın aktif yaşam içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2026 yılının 'Gençlik Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, bu alandaki çalışmalar daha da kapsamlı bir anlayışla ele alınıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Spor Okulları kapsamında voleybol, basketbol, sportif tırmanış, masa tenisi, okçuluk, wushu, kick boks, jimnastik ve boks olmak üzere 9 farklı branşta 1.893 çocuğa spor eğitimi verildi. Yaz döneminde kurulan portatif yüzme havuzlarında ise 1.152 çocuk yüzme eğitimiyle buluştu.

Okullar arası düzenlenen Spor Festivali ile 17 farklı branşta 3.227 öğrenci sportif faaliyetlere katılırken, okullara yönelik spor malzemesi desteği kapsamında 80 okula çeşitli spor ekipmanları kazandırıldı. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen HOBA (Hareket, Oyun, Beceri, Ahlak) Projesi kapsamında da ulaşım, spor malzemesi ve tesis desteği sağlandı. Gençlerin sınavlara daha nitelikli ve uygun şartlarda hazırlanabilmeleri amacıyla BESYO, PMYO, Spor Lisesi ve MSÜ hazırlık kursları düzenlenirken, bu kurslara 206 genç katıldı. Farklı hazırlık çalışmaları için de belediyeye ait salonların kullanımı sağlandı.

GENÇLERİN SPORA ERİŞİMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

İnegöl Belediye Spor Kulübü bünyesinde yüzme, oryantiring, sportif tırmanış, dağcılık, atletizm, taekwondo, voleybol, basketbol, bisiklet, wushu ve jimnastik olmak üzere 11 farklı branşta sportif faaliyet yürütülüyor. Bunların 8'inde aktif yarışmalara katılan toplam 341 lisanslı sporcu bulunuyor. Kulüp bünyesinde farklı yaş kategorilerinde mücadele eden sporcular; ulusal ve uluslararası organizasyonlarda İnegöl'ü ve Türkiye'yi temsil ederken, yüzme, oryantiring, sportif tırmanış, dağcılık ve atletizm branşlarında önemli dereceler elde ediliyor. Oryantiring sporcuları milli takım düzeyinde ülkemizi temsil ederek bu alanda Türkiye'ye tarihindeki ilk madalyaları kazandırırken, yüzmede Türkiye rekoruna imza atan sporcular da yetişiyor. Voleybolda ise İnegöl Belediyespor A Takımı, Voleybol 2. Lig'de mücadele ediyor. Yeni açılan wushu ve jimnastik branşları ile altyapı çalışmaları sayesinde sporcu havuzu her geçen gün genişletilirken, çocukların küçük yaşta sporla tanışmasına yönelik çalışmalar da artırılıyor.

YALNIZCA GENÇLER İÇİN DEĞİL, HERKES İÇİN SPOR

İnegöl Belediyesi'nin 'Herkes İçin Spor' anlayışı doğrultusunda kadınlara yönelik step aerobik çalışmaları 4 farklı spor tesisinde, uzman antrenörler eşliğinde sabah ve akşam seanslarıyla sürdürülüyor. Bu çalışmalara 2.592 vatandaş katılım sağladı. Vatandaşların spor tesislerinden daha fazla yararlanabilmesi amacıyla düzenlenen Halk Günleri kapsamında ise gece 24.00'e kadar masa tenisi, voleybol, fitness ve yoga gibi farklı branşlarda spor yapma imkânı sunuluyor. Doğa sporlarını yaygınlaştırmak ve İnegöl'ün doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen doğa yürüyüşlerine de 754 vatandaş katıldı. 'Zaferden Kurtuluşa' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kros yarışı ve halk yürüyüşü ile de vatandaşların sportif faaliyetlerle millî ve manevi değerler etrafında buluşmasına katkı sağlandı.

İnegöl Belediyesi, ilçedeki spor kulüpleri ve okul takımlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri için tesis ve ulaşım desteğini de sürdürüyor. Kulüplerin ve okul takımlarının antrenmanlarını belediye spor tesislerinde gerçekleştirmelerine imkân sağlanırken, il içi ve il dışı müsabakalar için belediye araçlarıyla ulaşım desteği veriliyor. 2026 yılında spor kulüplerinin müsabakaları için 235 sefer, okulların spor, sanat, kültür ve teknoloji faaliyetleri için ilk 6 ayda 128 sefer, STK ve kamu kurumlarının faaliyetleri için ise 170 sefer gerçekleştirildi. Doğa yürüyüşleri için 38 sefer yapılırken, belediyenin kültür, sanat ve diğer faaliyetleri için 315 sefer gerçekleştirildi. Bunun yanında düzenli sağlık hizmetine ihtiyaç duyan ve ulaşım imkânı bulunmayan vatandaşların Bursa merkezindeki hastanelere ulaşımı da Gençlik ve Spor Müdürlüğü sorumluluğundaki ulaşım ekibiyle sağlanıyor. 2026 yılının ilk 8 ayında 7 bin vatandaş hastanelere taşındı.

'GENÇLERİMİZ, İNEGÖL'ÜN EN BÜYÜK GÜCÜ'

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2026 yılının 'Gençlik Yılı' ilan edilmesinin gençlere verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu belirterek gençlerin yalnızca geleceğin değil, bugünün de en önemli aktörleri olduğunu vurguladı. Başkan Taban, gençlik politikalarının yalnızca spor faaliyetleriyle sınırlı olmadığını ifade ederek; çocukların küçük yaşta sporla tanışmasından gençlerin sınavlara hazırlanmasına, okul ve kulüplerin desteklenmesinden başarılı sporcuların yetiştirilmesine kadar geniş bir alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydederek şöyle konuştu: 'Biz gençlerimizin enerjisine, hayallerine ve potansiyeline inanıyoruz. 2026 yılını Gençlik Yılı ilan ederken amacımız gençlerimizi sadece dinleyen değil, onların hayatına dokunan, önlerini açan ve kendilerini geliştirebilecekleri imkânları artıran bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar da bu anlayışın önemli bir parçasıdır. Spor yapan, üreten, kendini geliştiren ve şehrine değer katan gençlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'