Tofaş Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde geleneksel olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 26.'si düzenlenecek Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası 18-19 Eylül'de düzenlenecek. Organizasyonun biletleri Biletix'te satışta.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bu yıl 18-19 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Bu sezon 26.'si düzenlenecek turnuvaya ev sahibi TOFAŞ Basketbol Takımı'nın yanı sıra Trabzonspor Basketbol, Galatasaray MCT Technic ve Bursaspor Basketbol katılacak.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş'ın anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda ilk gün maçlarının ardından kazanan takımlar final gününde şampiyonluk için; kaybeden takımlar ise üçüncülük için kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda spor severlere yeni sezon öncesi basketbol şöleni yaşatacak organizasyonun biletleri Biletix.com'dan online olarak satışa sunulurken, salon bilet gişesi turnuva boyunca saat 11.00'den itibaren açık olacak. İl Güvenlik Kurulu kararı gereği turnuvadaki tüm karşılaşmalar için ayrı ayrı, maçlık bilet satışı yapılacak.

Ayrıca 18-19 Eylül tarihlerinde (11.00-20.00 saatleri arasında) bilet gişesinden; 2026-2027 sezonu fiziki kombine satışları da gerçekleştirilecek olup, yeni sezon kombineleri turnuvadaki tüm maçlarda geçerli olacak.

Online bilet satışı: https://www.biletix.com/etkinlik-grup/5625206575/TURKIYE/tr/26-cevat-soydas-basketbol-turnuvasi