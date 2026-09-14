Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, pazar günü Derince Belediyesi'nin düzenlediği 23.Taşköprü Hasat Sonu Festivali İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Başkan Büyükakın, güreşseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

KOCAELİ (İGFA) - Derince İshakçılar Er Meydanı, geleneksel yağlı güreşlerin heyecanına ev sahipliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı organizasyonda pehlivanlar, er meydanında kıyasıya mücadele etti. Güreşleri takip eden Başkan Büyükakın, sporculara başarılar diledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Büyükakın, güreşseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

BÜYÜKAKIN'A DAVULLU KARŞILAMA

Başkan Büyükakın, güreşlere oğlu Mehmet Büyükakın ile birlikte geldi. Davullarla karşılanan Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Derince İlçe Başkanı Mustafa Tırpan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, Kocaeli Muhtarlar Dernek Başkanı ve Başiskele Muhtarlar Dernek Başkanı İlhan Altıntaş, Derince Taşköprülüler Dernek Başkanı Hayati Demir, Körfez Taşköprülüler Dernek Başkanı Ceyhun Atik, İzmit Taşköprülüler Dernek Başkanı İmran Çetin, Çavuşlu Köyü Yardımlaşma ve Yaşatma Dernek Başkanı İlhami Usta, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, İzmit Muhtarlar Dernek Başkanı Ruhan Menteş, Dilovası Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Kot, Derince Muhtarlar Dernek Başkanı Erol Küçük, Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Koçyiğit, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Metin Şentürk, çok sayıda muhtar ve güreşseverle birlikte geleneksel olarak pazar alanından geçerek er meydanına geldi.

GÖKÇE'DEN HEDİYE

Başkan Büyükakın, daha sonra Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve beraberindekilerle er meydanında tribünleri dolaşarak, güreşseverleri selamladı. Büyükakın, alkışlarla karşılandı. Burada çocuklarla ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilen Büyükakın'a günün anısına Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe tarafından mini bir altın kemer de hediye edildi. Büyükakın, bir süre heyecanlı geçen güreş müsabakalarını da takip edip, başka bir programa katılmak üzere alandan ayrıldı.