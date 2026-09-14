Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Duran, 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu Ali Türkkan'ı yayımladığı mesajla kutladı.
ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olan millî sporcu Ali Türkkan'ı tebrik etti.
'Türk otomobil sporları tarihinde bir ilk'
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Ali Türkkan'ın otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza attığını belirterek, başarılarının devamını diledi. Erdoğan,Ali Türkkan'ın 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) zirveye çıkarak Türk otomobil sporları tarihinde bir ilke imza attığını vurguladı.
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