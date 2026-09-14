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Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Ali Türkkan'ın otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza attığını belirterek, başarılarının devamını diledi. Erdoğan,Ali Türkkan'ın 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) zirveye çıkarak Türk otomobil sporları tarihinde bir ilke imza attığını vurguladı.

'Türk otomobil sporları tarihinde bir ilk'

Keşan İdmanyurdu yeni sezona genç kadro ile 'merhaba' dedi

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olan millî sporcu Ali Türkkan'ı tebrik etti.

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