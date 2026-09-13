Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 30-27 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
BURSA (İGFA) - Ligin ilk iki haftasında 1 beraberlik ve 1 galibiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaştığı Üsküdar Belediyespor'u da mağlup ederek ikinci galibiyetine uzandı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, maça istediği gibi başlayamasa da ikinci yarıya 15-13 önde girdi. Bursa temsilcisi oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 30-27 kazanmasını bildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin dördüncü haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Ortahisar Belediyespor ile karşılaşacak.