Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Olaylarla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak, Bulundurmak ve Ticareti' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Aynı gün akşam saatlerinde ise İspat Cami Mahallesi Manav Sokak üzerinde durdurulan Y.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 2 adet peçete içerisinde daralı ağırlığı 7.33 gram kimyasala bulanmış tütün ele geçirildi.

Yörük Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan İ.S. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 7 tablet halinde toplam 51 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonların ilkinde Yörük Mahallesi Kural Sokak üzerinde durumundan şüphelenilen S.Ç. isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 adet kâğıt içerisinde daralı ağırlığı 7.51 gram olan kimyasala bulanmış tütün (uyuşturucu madde) ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ve 26 Ekim 2025 tarihlerinde düzenledikleri denetimlerde, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen üç şahsı yakaladı.

Edirne'de Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Ekim 2025 tarihlerinde farklı mahallelerde gerçekleştirdikleri operasyonlarda kimyasala bulanmış tütün ve sentetik ecza türü uyuşturucu maddeler ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

