Keşan DOÇEK Motorcuları, Gürcistan’dan Özbekistan’a uzanan 15.000 kilometrelik zorlu Orta Asya turunu başarıyla bitirdi. Ekip, sıcaklık, kum fırtınası ve sınır kapısı engellerine rağmen unutulmaz bir deneyim yaşadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan DOÇEK Motorcuları (DOÇMOTO), yaklaşık bir ay süren ve 15 bin kilometreyi aşan Orta Asya turunu tamamlayarak yurda döndü.

Süleyman Ayyıldız, Mustafa Akaner ve Muhsin Gökhan’dan oluşan üç kişilik ekip, Keşan’dan başlayarak Gürcistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ı kapsayan rotada Kafkaslar’dan bozkırlara, dağlardan çöllere uzanan bir yolculuk gerçekleştirdi.

Issık Gölü, Fergana Vadisi, Taşkent, Semerkand, Buhara ve İsfahan gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bölgelerden geçen ekip, zorlu koşullara rağmen dayanışma ruhuyla turu başarıyla tamamladı.

Ekip, Özbekistan’ın 45-50 dereceyi bulan çöllerinde, Kazakistan’daki kum fırtınalarında ve hasar gören taşıma çantaları gibi engellerle karşılaştı. Yolculuk boyunca iki takım lastik ve iki kez motor yağı değiştirmek zorunda kaldılar.

Ekip sorumlusu Süleyman Ayyıldız, “Uzun zamandır planladığımız bu yolculuk, öngörülerimiz doğrultusunda geçti ama yolların kendi iradesi her zaman son sözü söyler. Bir sınır kapısının kapanması bizi 2000 km’lik fazladan bir rotaya yöneltti. Bu, anılarımıza yeni bir öykü kattı. Türk dizilerinin Orta Asya’daki popülerliği ve dijital çeviri uygulamaları iletişimde büyük kolaylık sağladı. Ekip arkadaşlarım Mustafa ve Muhsin’e sabır ve takım ruhu için teşekkür ederim” dedi.

DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ise, “Motorcularımız, vizyoner bir yaklaşımla bu zorlu yolculuğu başarıyla tamamladı. Önceki deneyimleriyle birleşen bu serüven, nice hayale ilham olacak. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

DOÇMOTO ekibinin, bu eşsiz deneyimi önümüzdeki günlerde geniş bir sunumla paylaşması bekleniyor.