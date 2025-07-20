19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü, BİRFED tarafından Litai TBB Konuk evinde gerçekleşen muhteşem bir gece ile kutlandı.Ali FİKRET / ANKARA (İGFA) - Gecenin Mimarı As Başkan ve Ankara’da geçtiğimiz yıl kurulan Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Kurucularından Orçun Apay, BİRFED başkanı Serhat Öztürk üyeler ile gecede tek tek ilgilenerek büyük bir misafirperverlik örneği sergilediler.

19.07 Dünya Fenerbahçeliler Gününü coşkuyla kutladıklarını belirten Orçun Apay; “Bugün üyelerimiz ve tüm Fenerbahçeli dostlarımızı misafir ettik. Birleşik Fenerbahçeliler Derneği olarak burada bulunmaktan çok mutluyuz. Gecemiz DJ performansı ile başladı ve Kafadar müzik grubunun canlı performansı ile devam etti. Daha sonra katkı sağlayanlara plaketleri başkanımız Serhat Öztürk tarafından verilerek, gece eğlence ile dolu dolu devam etti. Fenerbahçelilik tarif edilecek bir duygu değil, yaşamak gerekiyor. Çubuklunun sevdasına peşinden yıllardır gitmekteyiz” dedi.

Daha sonra Fenerbahçe SK başkanı Ali Koç’un canlı yayında konuşmasının ardından söz alan BİRFED başkanı Serhat Öztürk; “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. Bu gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen sponsorlarımıza plaketlerini takdim edeceğim bu gece . Etkinliğimizin gerçekleşmesinde en büyük emeği olan BİRFED As başkanı Orçun Apay’a çok çok teşekkür ediyorum. Herkesi 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde marşlar söyleyerek büyük bir coşkuyla kutlamaya davet ediyorum” dedi.

BİRFED tarafından Litai TBB Konuk evinde gerçekleşen muhteşem gece hep bir ağızdan söylenen Fenerbahçe marşlarıyla sona erdi.