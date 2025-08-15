Keşan Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine DİSK Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’da katıldı.ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi işçileri arasında toplu sözleşme 14 Ağustos 2025 Perşembe günü imzalandı.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu’nda gerçekleşen imza törenine, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcıları Bilgin Atlı, İsmail Büyükvarlık, meclis üyeleri, DİSK temsilcileri, birim amirleri ve belediye çalışanları katıldı.

Çalışkan ilk olarak Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Özcan tarafından Çalışkan’a Plaket takdim edildi.

DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ve sendika temsilcilerinin başkanlık makamında ağırlanmasının ardından, salona geçildi.

Salona geçiş sırasında Keşan Belediye personeli meşale ile protokolü salon girişinde meşalelerle karşıladı.

Toplantıda ilk olarak konuşan DİSK Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı ,Keşan Belediyesi Personel Limited Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında Toplu Şiş Sözleşmesi için bir araya geldiklerini belirterek, “Öncelikle toplu iş imza törenimize bizleri kırmayarak bu mutlu günümüzü paylaşmak üzere aramızda olan Sayın Genel Başkanımız DİSK Genel Başkan Yardımcımız Remzi Çalışkan’a hoşgeldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Yine genel merkezimimizden Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanımız Faruk Saral aramızda kendisine de hoşgeldiniz diyoruz. İçimizden biri Keşanlı DİSK Sendikası Eğitim Daire Başkanı Salim Şen aramızda, kendisine de hoşgeldiniz diyorum. Tekirdağ ve Edirne Şube başkanlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. 30 Haziran itibari ile biten bir toplu iş sözleşmemiz vardı. 1 Temmuz’da yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamıştık. Geçtiğimiz hafta içerisinde görüşmelerimiz tamamlandı. Bugün de imza törenimizi gerçekleştireceğiz. Sözleşmemiz 2 yıllık olacak. Hepinizin malumu ülkemizde ekonomik kriz var. CHP’li belediyeler üzerinde büyük baskılar var. Bu baskılar artarak devam ediyor. Bu şartlarda bu koşullarda gerçekten üyelerimizin talepleri doğrultusunda bir toplu iş sözleşmesine bugün imza atacağız. Bu sözleşmenin mimarı Mehmet Özcan’a yürekten teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz bölgemizde ve hatta Türkiye’de örnek bir sözleşme olmuştur. Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu’nda yer alan üyelerimize de teşekkür ederim.”dedi.

Toplantıda konuşan Çalışkan, törene katılanları selamlayarak şöyle konuştu: “Ülke şartları göz önüne alınarak, zor bir dönem yaşıyoruz. Belediyelerin kıskaç altına alındığı dönemde bütünleşmeyi sağlamak çok anlamlıdır. Bunu sağlayan ve en büyük katkıyı sağlayan değerli büyüğümüz belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Toplu sözleşmeye katkı sunan herkese teşekkür ederim. Bu zorlu süreçte, iki görevimiz vardır. Birincisi çalışan üyelerimizin alın terinin karşılığını almaktır. Çünkü bu enflasyon koşullarında ve hayat pahalığında, yapılan toplu iş sözleşmesinin anlamını yitirdiği bu koşullarda, çalışanların haklarını ve emeklerini savunmaya çalışıyoruz. Ama görevimiz bununla bitmiyor. Ülkede nasıl bir ekonominin işlediğini ve bunun bizim ekmeğimize, aşımıza nasıl yansıdığını bilen bir sendikayız. Sendikaların siyasi düşünceleri ve bağlantıları olmaz. Sendikaların tek düşüncesi, emeğin hakkını savunmaktır. Bugün sizlerle birlikte olmak bana onur ve gurur verdi. Hepinize teşekkür ederim. Toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı olmasını diliyorum.”

ÖZCAN: “ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLSUN”

İmza töreninde daha sonra Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan söz alarak, şunları söyledi: “Bugünkü imza töreni anlamlıdır. Ülke şartlarını ve kendi şartlarımızı göz önüne alarak, ortak bir noktada buluştuk. Bana göre, sendikalar bağımsız kurumlardır. Ben, partimin sendikası olsun istemiyorum. Sizler, bizden 10 yıl ilerideki fikirleri üreteceksiniz ki, onları hayata geçirebilelim. Hiçbir şey mücadelesiz olmuyor. Bağımsız sendikalar konusunda, DİSK’e ayrıca teşekkür ediyorum. Dimdik durmaktadır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun.”

Tören sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanması ve belediye bahçesinde fotoğraf çekilmesi ile son buldu.