Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Gürcistan Gazi İşleri Birliği’nin Gürcistan’da düzenlediği Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı - Doğada Arama Kurtarma Eğitimi, beş gün süren yoğun ve uygulamalı çalışmaların ardından başarıyla tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Gürcistan Gazi İşleri Birliği ile birlikte Gürcistan’da düzenlenen Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) – Doğada Arama Kurtarma Eğitimi, başarıyla tamamlandı.

Eğitim, Gürcistan Gazi İşleri Müdürü Tümgeneral Koba Kobaladze, TİKA Gürcistan Koordinatörü Zeynep Bayrak ve Konya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürü İbrahim Navruz’un katılımıyla gerçekleştirilen törenle başladı.

Açılışta, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemi vurgulanırken, afet ve acil durumlara hazırlık konusunda ortak çalışmaların sürdürüleceği mesajı verildi.

EĞİTİMDE TEORİ VE UYGULAMA BİRLİKTE YÜRÜTÜLDÜ

Birinci gün, katılımcıların mevcut bilgi seviyelerinin ölçülmesi amacıyla ön değerlendirme testiyle başladı. Ardından güvenlik tedbirleri, harita–GPS–pusula kullanımı ve arama yöntemleri anlatıldı. Günün sonunda arama kurtarma ekipmanları tanıtılarak teslim töreni yapıldı.

İkinci gün sabah ısınma ve koordinasyon oyunlarıyla başladı. Arama kurtarma operasyonlarında ilk yardım konuları işlendi, sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak entegre ilk yardım senaryoları uygulandı. Günün devamında sedye türleri tanıtıldı ve yatay ile dikey tahliyelerde sedye bağlama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Üçüncü gün, diplomatik ve kurumsal ziyaretlerle başladı. Katılımcılar, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği, TİKA Gürcistan Ofisi ve Tiflis Acil Durumlar İdaresini ziyaret etti.

Ardından saha eğitimine geçildi. Arama kurtarmada kullanılan ipler, kişisel koruyucu ekipmanlar, farklı kurtarma düğümleri, tripod kurulumu ve makara sistemleri tanıtıldı. Dikey kurtarma hattı oluşturma, hatta ilerleme, kontrollü iniş ve hat üzerinde kurtarma teknikleri de pratik olarak uygulandı.

Dördüncü gün, tamamen saha uygulamalarına ayrıldı. Doğada arama kurtarma operasyonuna hazırlık, göreve intikal sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve doğada yaralıya yaklaşım yöntemleri ele alındı. Katılımcılar yatay hat kurulumu yaparak hem kurtarmacı hem de kazazede tahliyesi gerçekleştirdi. Dikey hat üzerinde kontrollü iniş teknikleri uygulamalı olarak çalışıldı.

Beşinci ve son gün, beş günlük eğitimin tüm konularını kapsayan geniş çaplı bir tatbikat ile başladı. Senaryolu tatbikatta, ekipler doğada kaybolan ve yaralanan kazazedeleri bulmak, güvenli bir şekilde tahliye etmek ve olay yerinde ilk yardım sağlamak üzere koordineli çalıştı.

Yoğun ve uygulamalı çalışmaların ardından program, düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi. Katılımcılara başarı belgeleri takdim edildi.

İŞ BİRLİĞİ VE KAPASİTE ARTIŞI

ADAMEP kapsamında düzenlenen bu eğitim, Türkiye ve Gürcistan arasındaki afet yönetimi ve acil durum müdahalesi alanındaki iş birliğini güçlendirdi. Eğitim sayesinde iki ülkenin arama kurtarma ekipleri, hem teorik hem de pratik bilgi seviyelerini artırarak operasyonel kapasite kazandı.